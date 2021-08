Estamos en una recesión de la amistad. Y a quien más está perjudicando es a los hombres jóvenes

Hace no mucho nos hicimos eco de los resultados de una serie de encuestas de You Gov centrados en adultos estadounidenses. Los millennials se erigían como los que menor porcentaje de amigos dicen tener y también con los que más solos dicen sentirse. A los inquietantes resultados de aquella encuesta se suman hoy los de otra un poco más profunda del Survey Center of American Life, también centrada en la población norteamericana.