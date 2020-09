"Estamos prosperando, la gente admira a EE.UU.": cómo es por dentro un mitin del presidente en plena pandemia

Hay algo fundamental que tienes que saber antes de asistir a un mitin de Trump: el mitin en sí no existe. No lo digo yo, lo dice el propio presidente: "No lo vayan a llamar rally (…) esto es una protesta pacífica". Como tantas otras cosas en los círculos trumpistas, aquí también reinan los "hechos alternativos", y un acto de campaña se convierte en una "protesta", con pancartas en las que sus seguidores se declaran "manifestantes pacíficos", si hace falta. "Me dijeron que no se podían reunir más de 10 personas [por el coronavirus]", ...