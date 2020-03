"Estamos eligiendo quién entra en UCI y quién no. Es mentira que la gente no muera de coronavirus" [IT]

Entrevista a médico de la zona de Bergamo, Christian Salaroli "Estamos eligiendo quien vive y quien muere. Se decide en función de la edad y la salud" "Esto de que no mueren de coronavirus es una mentira amarga. Ni siquiera es respetuoso con los que nos dejan. Mueren de Covid-19, porque en su forma crítica, la neumonía intersticial afecta a problemas respiratorios previos, y el paciente ya no puede superar esta situación. La muerte no es causada por otra cosa"