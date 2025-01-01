Estados Unidos valora comprar acciones de Intel

La reunión entre el CEO de Intel, Lip-Bu Tan, y el presidente de Estados Unidos, fue mejor de lo esperado. Parece que el encuentro generó sensaciones muy positivas entre ambos, y esto ha llevado a Donald Trump a considerar la posibilidad de comprar una buena cantidad de acciones de Intel. Tras conocerse esta noticia las acciones de Intel han subido, y la confianza de los inversores ha mejorado bastante alrededor de la compañía, aunque Intel todavía tiene muchas cosas que demostrar, y necesita algo más que esto si quiere recuperar la posición q