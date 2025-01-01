Estados Unidos valora comprar acciones de Intel

La reunión entre el CEO de Intel, Lip-Bu Tan, y el presidente de Estados Unidos, fue mejor de lo esperado. Parece que el encuentro generó sensaciones muy positivas entre ambos, y esto ha llevado a Donald Trump a considerar la posibilidad de comprar una buena cantidad de acciones de Intel. Tras conocerse esta noticia las acciones de Intel han subido, y la confianza de los inversores ha mejorado bastante alrededor de la compañía, aunque Intel todavía tiene muchas cosas que demostrar, y necesita algo más que esto si quiere recuperar la posición q
| etiquetas: eeuu , compra , acciones , intel
Interviene el maldito Estado Opresor rescatando a la compañía en problemas y sube la confianza de los inversores porque ahora el Estado respalda a la empresa.
Ves estas cosas, que son el día a día de Occidente, y luego lees los cuentos de los "economistas" liberatas y es que te entra la risa.
P.S. Debe ser que lo de TSMC no coló