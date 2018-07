Estados Unidos rastrea a pasajeros de avión sin antecedentes criminales

En un programa de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) no revelado anteriormente, los comisarios aéreos federales están rastreando a ciudadanos estadounidenses que no son sospechosos de delitos, que no están bajo investigación o que no están en ninguna lista de vigilancia terrorista, informó The Boston Globe inicialmente y CNN lo confirmó. El objetivo del programa, conocido como "Quiet Skies" ("Cielos tranquilos"), es recopilar detalles sobre el comportamiento de las personas en los aviones.