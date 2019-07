Estados Unidos ofrecería a Maduro garantías para su salida de Venezuela

Un funcionario de alto rango de la administración de Donald Trump sugirió que Estados Unidos estaría considerando no incriminar a Maduro a cambio de que acepte dejar el poder en Venezuela. “Creo que Maduro quizás está buscando una salida pero no sabe cómo luciría, no sabe si hay garantías para eso. Creo que aún piensa que si va a, digamos, República Dominicana, lo vamos a acusar e iremos tras él”, dijo un funcionario de alto rango al Miami Herald. “Creo que esa es la preocupación y creo que hay espacio para la negociación".