En Estados Unidos no paran de crecer las ciudades donde miles y miles de famillias viven en tiendas de campaña Apocalyptic Debt Crisis In America: 63 Of America’s Largest 75 Cities Are COMPLETELY BROKE www.shtfplan.com/headline-news/apocalyptic-debt-crisis-in-america-63-o Si quereis más información Para los que tenga una cuenta en foro coches www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=5134054 En youtube www.youtube.com/results?search_query=Tent+Cities+san+francisco&sp=