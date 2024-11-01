Estados Unidos: Google, Walmart y Microsoft adaptan sus políticas a una fuerza laboral que envejece

Las grandes compañías estadounidenses ya se están enfrentando a el rápido envejecimiento de la población activa: el “tsunami plateado”. Walmart, el empleador privado más grande de EE.UU., cuenta con más de 200.000 empleados mayores de 60 años. Allí trabaja Thomas Magnuson, de 83 años, quien desde 1999 ha ocupado diversos roles. Actualmente está en una planta de Wisconsin y cobra un salario de seis cifras. “No tengo suficientes ahorros para jubilarme”, confesó. Sin embargo, Magnuson ve su trabajo como una fuente de orgullo y estabilidad.