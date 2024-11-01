Estados Unidos: estudiamos las pandemias, y el resurgimiento del sarampión es una señal sombría de lo que se avecina [EN]

En las tres décadas entre 1993 y 2024, el sarampión en Estados Unidos era relativamente raro: unos pocos cientos de casos al año. De repente, la enfermedad se ha arraigado tanto que a veces pasa desapercibida. Alrededor del 90% de la población ha recibido la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola, pero en algunas regiones del país, la tasa es inferior al 60%. Los bajos niveles de vacunación implican que los brotes de sarampión continuarán. El regreso del sarampión es una señal preocupante de lo que está por venir.