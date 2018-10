El Estado rechaza ceder los cuarteles para los inmigrantes y el Cabildo de Lanzarote habla ya de emergencia humanitaria

El Ministerio de Defensa ha rechazado ceder los cuarteles de Arrecife,para acoger a los menores llegados en pateras. Así lo ha dado a conocer la consejera de Bienestar Social. “El Gobierno no los cede. Dice que no ve urgencia y que los cuarteles no son instalaciones propias para este fin”, ha explicado la consejera, que ha llegado a hablar de “emergencia humanitaria”. “La situación se empieza a escapar de las manos.”, ha advertido, apuntando que se espera que sigan llegando pateras a la isla, que no cuenta con instalaciones para acogerles