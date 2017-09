El estado español censura contenidos y ataca la neutralidad en la red

Navegas por internet y buscas información sobre un tema político de candente actualidad en el estado español estos días como es el referéndum que quieren realizar en Cataluña para pedir la opinión sobre su independencia del estado español. No entro en si es bueno o malo, no entro en si debería realizarse o no. Sólo busco información al respecto en internet. Un medio que se supone público y plural en un estado democrático como es España… ¿o no es así? El sitio en cuestión al que quiero acceder es este enlace: www.ref1oct.eu/