Mi estadística va mal

Bueno, pues lamentablemente, el número de fallecidos ha aumentado muy sensiblemente, hasta 13, y 7 pasajeros siguen críticos. Con esta novedad, me temo que tengo que hablar de una letalidad cercana al 2%. El cambio es realmente significativo y no se presta a ninguna interpretación optimista. Sigo confiando en el procedimiento de observar un entorno aislado, pero los resultados no son los que yo quisiera mostrar. Es lo que hay.