La estación espacial ROS que ya no será polar y la propuesta de Gateway rusa

Mientras el programa Artemisa cambia de estrategia y China continúa con la suya para su programa tripulado, Rusia sigue a lo suyo. ¿Se acuerdan del proyecto de estación espacial ROS? Se trata de una estación espacial totalmente rusa cuyo primer módulo —el NEM—, estaba planeado que despegase en 2026 para que la estación estuviese habitable en su configuración básica —con los módulos grandes NEM y BM, una esclusa y un nodo— en 2029. Estos plazos obedecían a que Rusia planeaba abandonar la Estación Espacial Internacional (ISS) en 2028.