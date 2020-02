El establishment no teme a Trump, tampoco teme a Bernie. Le teme a usted [ING]

Por eso no me he centrado mucho en la carrera presidencial de EE.UU., a pesar de que las primarias demócratas han sido muy intensas. Aunque creo que la carrera puede ser una herramienta útil para forzar a los propagandistas del establishment a exponerse (el neoconservador virulento que abogaba por el "nunca Trump", Bret Stephens, salió en apoyo de Trump en el caso de que el candidato demócrata fuera alguien de tendencia más izquierdista que Pete Buttigeig, por ejemplo), el resultado de las elecciones de 2020 no va a cambiar mucho.