"Estaban todos chutados", el escándalo de las residencias en Canarias

"Notamos que los residentes no hablaban. Nos dimos cuenta de que los tenían a todos chutados, con medicación. Quietos, no hablan, no dicen nada, no molestan, ¡ya está!", ha sentenciado Milagros Fuentes. La Adjunta a la Diputación del Común y autora de un informe extraordinario sobre las residencias de mayores en Canarias explica que "no se quiere ver" lo que ocurre dentro. El informe, previo a la pandemia, está en manos del Parlamento de Canarias desde noviembre del año pasado y no se ha presentado oficialmente en la Cámara.