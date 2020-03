Esta semana empezaremos a ver la luz al final del túnel  

Jano García: He cometido el error de acceder a participar en Espejo Público porque literalmente "querían hacerme una entrevista y que explicara la curva de la pandemia que va a pasar España". Un minuto han tardado en cortarme la conexión en cuanto he nombrado la manifestación del 8M. No me han dejado explicar absolutamente nada. Así que, aquí explico lo que no me han dejado.