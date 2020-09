Esta ropa se estira o encoge según las medidas de una persona, lo que permitiría fabricar ropa de talla única

Una de las escenas más recordadas de Back to the Future 2, además de los coches voladores surcando el cielo, es la de Marty ajustándose la chaqueta porque le viene grande oprimiendo un simple botón. En la película, la ropa se acorta y encoge, mientras suena una voz robótica que consigna la acción. Estamos a punto de llegar a ese punto, aunque no de forma tan tosca, gracias a un material que se estira o encoge según las medidas de una persona. Desarrollado por investigadores de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas (SEAS) de Harvard John