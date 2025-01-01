¿Está permitido limpiar los montes para evitar nuevos incendios? Los expertos responden

"El proceso es claro: hay que pedir permisos y se otorgan", recuerda Jorge Aguado, ingeniero forestal y especialista de WWF. Solo un 1 % del territorio, formado por parques nacionales y reservas, tiene una protección más estricta. En el resto de los montes sí se pueden llevar a cabo aprovechamientos y trabajos de mantenimiento. Desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Aragón, su decano Ignacio Pérez-Soba subraya que las administraciones autonómicas intervienen para que estas labores se hagan con rigor técnico. Además, la legislación