¿Está permitido limpiar los montes para evitar nuevos incendios? Los expertos responden

"El proceso es claro: hay que pedir permisos y se otorgan", recuerda Jorge Aguado, ingeniero forestal y especialista de WWF. Solo un 1 % del territorio, formado por parques nacionales y reservas, tiene una protección más estricta. En el resto de los montes sí se pueden llevar a cabo aprovechamientos y trabajos de mantenimiento. Desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Aragón, su decano Ignacio Pérez-Soba subraya que las administraciones autonómicas intervienen para que estas labores se hagan con rigor técnico. Además, la legislación
¿Lo siguiente será considerar los océanos como puscinaso barrer la arena de las playas?
También los ecologistas desmontan la idea de que el proteccionismo sea el culpable. Aguado lo resume con contundencia: "Muchas veces restaurar ecosistemas no pasa por plantar o tener más biomasa, sino por todo lo contrario, por talar árboles".