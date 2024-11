En X un mensaje desde el 4 de noviembre difunde una fotografía que muestra a una mujer y una niña sujetando una pancarta de color morado en la que se lee: "Quiero que mi hija tenga el derecho a abortar que yo no tuve". La imagen circula junto al siguiente texto: "Hija mía a mí no me dejaron matarte (sic)". Otras publicaciones de X e Instagram difunden la misma instantánea.