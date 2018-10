Esta mujer ha hecho una exposición con fotos de penes que le han enviado por las redes sociales  

Ah, la foto de polla no solicitada. Es un fenómeno relativamente reciente, porque a ver quién era el listo que se atrevía a llevar a revelar un carrete lleno de fotos de pollas antes de la era digital. Ahora que todo hijo de vecino tiene un móvil con cámara, las fotos de miembros masculinos proliferan muy a pesar de la gran mayoría de mujeres. Whitney Bell, una de esas mujeres, inauguró su exposición artística I Didn't Ask For This: A Lifetime of Dick Pics, con la que quiso compartir con el público todas las fotos de pollas que ha recibido.