Esta es la mejor postura para dormir (tú cuerpo la agradecerá)

La ciencia ha podido indagar en lo que pasa en nuestro organismo cuando dormimos –y también cuando no dormimos lo suficiente–. Incluso ha podido develar el funcionamiento del cerebro durante los sueños. Pero hay algo que no se ha podido explicar: por qué dormir sobre el costado derecho del cuerpo no es bueno, mientras que hacerlo sobre el costado izquierdo parece ser lo ideal. Pero la ciencia no sabe por qué ocurre esto. Se cree, no obstante, que tiene que ver con la gravedad, pues dormir del lado contrario –el izquierdo– relaja la válvula