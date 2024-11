Esta ha sido mi peor semana desde que me dedico a la docencia

He tenido que explicar infinidad de veces que no se puede agredir a un político, que gracias a los impuestos tienen una educación gratuita (incluso los libros), que los inmigrantes ilegales no tienen paguitas, que un barco con antenas marroquí no ha sido el creador de la DANA. Hijos de inmigrantes marroquíes y latinos diciendo que van a votar a VOX o a Alvise. La cantidad de mierda que les meten en la cabeza los "influencers" es tremenda y se lo tragan como dogma de fe. Es desolador.