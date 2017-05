Cuando Sophia Voger acude a casa de quienes va a retratar para su proyecto "With and without" (con y sin), les pregunta cuales son sus hobbies. Ellos suelen decir cosas como "escuchar música" o "jugar con mi gato", y entonces Sophia les pide que lo hagan de forma normal, y después que lo repitan sin ropa. Saca fotos ambas veces y luego las compara.