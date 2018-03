Esta foto no es lo que parece pero con ella algunos intentan justificar su xenofobia  

La imagen se ha hecho viral en Alemania y ya está sirviendo a los servicios de propaganda xenófoba de todo el mundo. Una inmigrante musulmana se baja de un coche de lujo para recoger comida de un famoso banco de alimentos. Pero la historia real detrás de la foto es maravillosa y un mazazo a todo el que use la mentira para esparcir odio. El karma golpea a las Fake News, otra vez. Esta foto no es lo que parece pero no importa si con ella puedes disimular tu xenofobia.