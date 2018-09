Las Esposas tigre: de profesión, gestionar la vida laboral de sus maridos

Adam no estaba en un gran trabajo porque no tenía fuerzas para salir y mejorarse a sí mismo". Así describe Carla a su marido, un hombre de mediana edad llamado Adam, en 'The Daily Mail'. Pero lo mejor está por llegar: "Era tímido y carecía de confianza. Después de que naciese nuestro hijo, me encargué de buscar anuncios de trabajo y lo ayudé a redactar cartas de presentación para empresas". Pronto, Adam consiguió un nuevo puesto en la industria de fabricación de automóviles y ahora cobra el doble.