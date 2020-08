Mi esposa asegura que mi masturbación le ofende

-Hola, quiero que me den un consejo sobre cómo puedo solucionar un problema sexual con mi pareja. El asunto es que a mi esposa se le hace indigno que me masturbe, pero ella no quiere tener sexo diario. Yo no le veo nada de malo a la masturbación pero ella dice que si ya estamos casados es una falta de respeto hacia ella, porque ya la tengo a ella para tener sexo. ¿Quién tiene la razón?