Espionaje de EE.UU. a líderes europeos: "Es solo la punta del iceberg, la verdad es mucho más espantosa"

María Zajárova,portavoz rusa,indicó que los países de la OTAN y la UE intentan deliberadamente no hablar de esta historia y "no tienen ni idea de lo que ocurre en su territorio". Las naciones de la Alianza Atlántica y la UE intentan deliberadamente no hablar de esta historia. "Es muy incómodo, pero la verdad es mucho más espantosa que lo que ahora aparece esporádicamente en los medios. Creo que no tienen ni idea de lo que ocurre en su territorio", detalló. "¡Es escandaloso! Imagínense si lo hiciera Bielorrusia, si escuchara a Angela Merkel...