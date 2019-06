El espejismo del litio: el verdadero costo de la energía verde

Si hasta hace una década no podíamos concebir el mundo sin petróleo, en la actualidad no podemos imaginarlo sin el litio. El más blando de los metales se ha vuelto fundamental para el almacenamiento de la energía eléctrica, el componente esencial de un futuro más verde. La explotación del litio, entonces, puede parecer una buena noticia para el planeta —y una excelente noticia para los países ricos en litio—, pero no lo es tanto para los ecosistemas de donde se extrae.