Espasa desmiente los rumores sobre su premio de poesía: El ganador no es un robot  

La propia editorial hizo público esta tarde un vídeo en el que muestra a un chico que dice ser Rafael Cabaliere, que está muy agradecido por haber ganado el premio, que no puede viajar a España por el covid-19 y que meses antes de ganar el premio "soñé que lo ganaba y eso me animó". Poco más. No hay datos de ubicación, no hay datos de su trayectoria. No dice absolutamente nada. Eso sí, su agradecimiento es muy parecido a sus versos (desde el tono a la cursilería).