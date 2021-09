Los españoles, a un paso de comprobar si quemar contenedores puede generar electricidad

A fin de ayudar al Gobierno y a las compañías eléctricas a encontrar fuentes de energía alternativas que permitan abaratar el coste de la luz, los españoles están dispuestos a salir a la calle a quemar contenedores «a fin de comprobar si su combustión puede generar energía o no», según ha podido saber la prensa. «Todo sea por la ciencia y hasta que no lo probemos no sabremos si quemar contenedores puede generar o no energía», han dicho los ciudadanos.