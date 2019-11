Españoles, no nos dejéis (gobernar) solos

Después de firmar el acuerdo y darse el abrazo, Sánchez e Iglesias se acercan al micrófono y lanzan un mensaje conjunto a la ciudadanía, en plan SOS: "¡Españoles, no nos dejéis solos, no permitáis que terminemos de negociar este acuerdo solos, y sobre todo no nos dejéis gobernar solos! No nos dejéis solos y os vayáis ya a celebrar, que esto es solo un primer paso, queda mucho por hacer, y ya nos conocemos y nos conocéis: son varios años de desencuentros, acuerdos fallidos, desconfianza y acusaciones, recelo y no poco resentimiento acumulado,