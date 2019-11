Los españoles detrás de la supremacía cuántica de Google

La supremacía cuántica de Google no se habría conseguido sin la ayuda de Sergio Boixo, un español que lleva trabajando en la multinacional desde hace seis años y que cuando comenzó sus estudios en informática y empezaron a salir los primeros estudios teóricos de computación cuántica, no pensó que fuera a ver una demostración experimental durante su vida profesional, pero así ha sido: "La ciencia y la tecnología avanzan cada vez más rápido, y los humanos no somos muy buenos en anticipar las consecuencias de este cambio cada vez más acelerado"