El español y sus cosas I: los sonidos

Hace unas semanas pregunté en Twitter por las cosas más especiales de la lengua española. Lo hice buscando inspiración para el trabajo, pero la abrumadora acogida del tuit me ha servido también de inspiración para retomar un poco el blog: gracias a todos los que contestasteis, pues me estáis haciendo pensar y aprender mucho. Así que con esta entrada inauguro una serie sobre las características que hacen (o no) especial al español y empezamos con… *redoble de tambor* ¡los sonidos!