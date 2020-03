España toma conciencia

España y sus ciudadanos asumen la realidad de la situación, mientras el mundo le cierra las puertas. Es cuestión de tiempo que se paralice el país, iluso el que crea que no llegaremos a ese punto. Por otra parte los ciudadanos se distraen y pelean por papel higiénico y pasta, mientras se fragua todo. No veo mejor forma de aglutinarse e intercambiarnos virus, en los supermercados (por no previsores, vaya a ser que seamos el raro que se prepara). ¿Es necesario acumular alimentos, fármacos, útiles de limpieza, o mascarillas?