"España sólo sirve para jubilarse, no para trabajar" [ENG] (Opinión)

Siempre escucho esto y me entristece que la gente sólo vea a España como un lugar para jubilarse. Como que sólo vale la pena vivir aquí si estás jubilado, que no vale la pena vivir aquí si estás en edad de trabajar. ¿Qué pasa con nosotros que elegimos vivir la vida aquí y nos ganamos la vida aquí? ¿No hay esperanza para nosotros? No sé nada sobre pensiones, pero he escuchado preocupaciones de que sea un esquema Ponzi o algo así. Creo que incluso si no ganas demasiado dinero, aún puedes tener una buena vida, no es sorprendente pero puedes...