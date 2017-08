A España le sobran huevos (sanos) para aprovechar la crisis en Europa

La alerta roja por los huevos contaminados –ya detectados en 17 países– aún no se ha propagado a España, y es probable que no lo haga: nuestro país apenas importa este producto porque no lo necesita. “Somos un país excedentario. Producimos más de lo que consumimos, y gracias a eso no ha llegado ninguna partida contaminada”, explica el director gerente de Federovo. Enrique Díaz Yubero se muestra “tranquilo” y pone en valor los estrictos controles de seguridad alimentaria existentes en Europa. Se trata de un problema “puntual” de una empresa.