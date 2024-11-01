edición general
13 meneos
14 clics
España prohíbe la entrada de los ministros ultraderechistas israelíes Smotrich y Ben Gvir

España prohíbe la entrada de los ministros ultraderechistas israelíes Smotrich y Ben Gvir

El Gobierno ha aprobado la prohibición de entrada a España de los ministros ultraderechistas israelíes Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir en el marco del paquete de medidas adoptadas para frenar el "genocidio" en Gaza y deja abierta la posibilidad de incluir otros nombres en la lista, aunque no el del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

| etiquetas: españa , prohibe , entrada , ministros , israel
13 0 0 K 142 actualidad
4 comentarios
13 0 0 K 142 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Error. Lo suyo es dejarles entrar y detenerlos para llevarlos a la Corte Penal Internacional
7 K 88
Vaelicus #2 Vaelicus
#1 jejejej es justo por eso, para no comerse el marrón
0 K 9
cosmonauta #4 cosmonauta *
#1 Claro.. Es más efectiva la incertidumbre. Que todo israelí sepa que puede venir, pero si en cualquier momento se descubre su relación puede ser multado y expulsado. Además es más fácil de organizar que andar haciendo listas.
0 K 12
Dr.Who #3 Dr.Who *
La tercera en la foto es Orit Strook otra tarada ministra sionista. En este caso esta mujer sionazi está acusada junto a su marido de abusos por su propia hija por haber practicado con esta "juegos sexuales" desde la más tierna infancia y despues haber ejercido coacciones para que callara.

Un pequeño detalle para que se vea el grado de degradacion humana y de maldad e hijoputez de estas basuras inmundas, terroristas sionistas.
3 K 53

menéame