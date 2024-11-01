España prohíbe la entrada de los ministros ultraderechistas israelíes Smotrich y Ben Gvir

El Gobierno ha aprobado la prohibición de entrada a España de los ministros ultraderechistas israelíes Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir en el marco del paquete de medidas adoptadas para frenar el "genocidio" en Gaza y deja abierta la posibilidad de incluir otros nombres en la lista, aunque no el del primer ministro, Benjamin Netanyahu.
Un pequeño detalle para que se vea el grado de degradacion humana y de maldad e hijoputez de estas basuras inmundas, terroristas sionistas.