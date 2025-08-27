España pierde 2.700 bomberos en solo un año pese al incremento de los incendios, mientras que suben en la UE

España tiene 2.700 bomberos menos que hace un año pese a que los incendios cada vez están haciéndose más comunes y virulentos en nuestro país. Los datos publicados este martes por la oficina europea, Eurostat, revelan que España contaba con 39.400 profesionales a cierre de 2024, lo que supone 2.700 menos que los 42.100 efectivos que se contabilizaban al término de 2023 en esta misma estadística. Nada que ver con los datos de la Unión Europea, que año tras año ha ido aumentando el número de bomberos en sus plantillas.