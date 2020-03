España es el país que peor protege a sus sanitarios: ya son el 12% de los contagios

"Tenemos poquísimos recursos. Estamos reutilizando mascarillas, batas y EPI, que deberían ser de un solo uso, en previsión de lo que está por venir", dice. Cada día, algún compañero se contagia y tiene que coger la baja. Nonide cree que, al final, lo pasarán todos en el Centro de Coordinación de Urgencias: "No importa que no tengas contacto directo con los infectados, porque se acaba transmitiendo". El problema no solo causa bajas entre el personal sanitario, sino que afecta al cuidado de los pacientes.