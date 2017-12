¿Por qué en España es obligatorio vacunar a un perro pero no a un bebé?

Si un perro no se vacuna puede transmitir una enfermedad mortal a un hombre. Si un niño no se vacuna puede hacer lo mismo. El mecanismo para que esto suceda se basa en inmunidad de grupo. Cuando un número significativo de ciudadanos deciden libremente no vacunarse y los inmunizados bajan del 90-95% la epidemia vuelve a propagarse.¿Debería ser obligatoria entonces la vacunación para salvaguardar la integridad del colectivo en detrimento de la libertad individual?