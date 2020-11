España no sabe qué hacer con las aerolíneas, la patata caliente de las economías y gobiernos mundiales

El sector turístico ha sido, con diferencia, el más golpeado de la crisis del coronavirus. En este apartado las aerolíneas, con meses de caídas en su facturación, se ven abocadas a un cierre precipitado si no logran ayudas gubernamentales, algo que en principio no parece sencillo ya que muchos gobiernos se muestran reticentes a salvar un sector que hoy no es prioritario.