España no está preparada

Los tertulianos piensan que la ciudadanía no está preparada para un referéndum sobre la monarquía. Es como cuando a Juan Pablo II le preguntaron sobre quitar el celibato, dicen que contestó: "hay que quitarlo, pero no en mi papado". Se postergan ciertas decisiones incómodas sine díe, con el objetivo de que no abordarlas nunca. Típica estrategia de los menos proclives al cambio, con buenos resultados.