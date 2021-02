España no es una democracia real

En España no existe separación de poderes. Son los políticos los que eligen a los jueces que luego juzgan a los políticos. Tampoco hay igualdad ante la ley y se discrimina por diferentes motivos. El monarca tiene condición de intocable y hay leyes que solo te protegen si eres mujer. La libertad de expresión no es completa, si no se puede criticar a las figuras que ocupan cargos públicos. No existe la posibilidad de proponer leyes o referéndums y, si estos se llevaran a cabo, no son vinculantes. Tampoco elegimos a nuestro presidente directamente