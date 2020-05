"En España el movimiento feminista ha puesto en la agenda política la abolición de la prostitución"

El putero tiene una empatía muy baja en comparación con otros hombres. De los pocos que he entrevistado y dijeron “fui a una mujer en prostitución y no lo pude volver a hacer después”. En esos casos queremos oír su historia: ¿qué les hizo parar? Y dos de ellos me dijeron: “porque la miré a los ojos y vi el dolor del abuso en su mirada”. No habían puesto esa barrera con ellas, tenían cierta empatía. Hasta el punto de que podían leer su dolor y humanizarla. Porque en el momento en el que la conviertes en un ser humano: ¡no puede hacerle eso!