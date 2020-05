Fuentes gubernamentales indicaron que el hecho de que el texto no introduzca un número concreto de MW a desarrollar se debe a una decisión jurídica, ya que el dictamen del Consejo de Estado recomendaba no adoptar unos objetivos definidos en una norma muy a largo plazo, debido a que no tiene sentido blindar en una ley un número que se puede modificar en función de la realidades en cada momento.