España está edificada sobre un cementerio indio

Ayer, como padre colgado que soy, me fui al súper a comprar la cena en el último momento. No había nada en los estantes. La clase media se preparaba para una Huelga General, organizada por la CGT y varios sindicatos pequeños. CC.OO. y UGT pasaron del bugui. Por otra parte, diversos funcionarios me enviaban comunicaciones de la Gene al respecto. Podían no ir a trabajar y cobrar en el empeño, pues lo de hoy no era una Huelga General, sino un "Paro Patronal".