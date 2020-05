España casi dejó de fabricar mascarillas y ya no hay vuelta atrás

La pregunta es: ¿bueno, y por qué no fabricamos nosotros en Europa todo el material de protección que ahora sólo podemos comprar a China? Y la respuesta es que no es tan fácil. Todo indica que seguiremos comprando al gigante asiático y las administraciones públicas seguirán fabricando nueva ingeniería jurídica para justificar unos sistemas de compra poco o nada habituales. China no sólo es la gran factoría de material sanitario del mundo, sino que lo es también de la materia prima que estas factorías necesitan para funcionar.