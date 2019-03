España Caníbal es un juego de acción y humor postapocalíptico que nos pondrá en la piel de un ciudadano de la península ibérica (o de las islas) intentando sobrevivir en la versión española de Mad Max, The Road, Fallout, The Last of Us o This War of Mine. Aunque el tono de juego baile entre la acción y el humor, es fácilmente adaptable a partidas de drama o intriga.