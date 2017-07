"En España algunas élites culturales e intelectuales no se fían de la ciencia"

Pensar de manera científica requiere un esfuerzo extra, porque lo natural —lo que nos saldría a todos— es ser supersticioso. Ahora bien, no hay que culpar a la gente porque piense que la homeopatía funciona. Es normal que sea así: por una parte, hay un mercado increíble que se la está vendiendo; y, por otro, no ha estudiado y carece de los elementos suficientes para decidir si la homeopatía en realidad funciona o no.