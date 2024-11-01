edición general
5 meneos
41 clics
Eskorbuto en el local de ensayo

Eskorbuto en el local de ensayo  

Grabación de Eskorbuto de dos temas en su local de ensayo en Repelega, barrio de Portugalete. Ratas en Bizkaia y Enterrado Vivo.

| etiquetas: eskorbuto , punk , euskadi , música
4 1 0 K 7 Hemeroteca
sin comentarios
4 1 0 K 7 Hemeroteca

menéame